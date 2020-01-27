Çiğli’de Nazım Hikmet gecesi

İzmir’in Çiğli ilçesinde, Türk edebiyat tarihinin önemli isimlerinden Nazım Hikmet için bir anma gecesi düzenledi.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Nazım Hikmet için düzenlediği anma gecesi büyük ilgi gördü. Gecede, Çizgilerle Nazım Sergisinin açılışı yapıldı ve Nazım Hikmet’in şiirleriyle; dans, müzik, tiyatro etkinlikleri de sahnelendi. İlginin fazla olduğu gecede; Veli Başak, Metin Soydeveli, Cemalettin Atagan, Saadet Aydınoğlu, Asım Gönen, Mine Ömer, Hayri Oğuz, Çetin Akgül ve Nail Uyar gibi birbirinden değerli şairler Nazım’ın beğenilen şiirlerini okudu. Müzisyen Erkan Demir, bağlaması eşliğinde seslendirdiği türkülerle katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı. Etkinliğin sonunda tüm konuklara çiçek takdim edildi.

Okumayan ve yazmayan toplumların gelişemeyeceğini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Geçmişten bugüne fikirleriyle ve eserleriyle toplumumuza yön veren Nazım Hikmet’i Çiğlili vatandaşlarımıza daha iyi anlatmak amacıyla bu geceyi düzenledik. Etkinliğimizde değerli sanatçımızın yazdığı şiirlere ve oyunlara yer verdik" dedi.

