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Çiğli’de normalleşme öncesi adımlar atılıyor

İZMİR HABERLERİ  | 05.05.2020 14:57 | Son Güncelleme

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç ve yönetimi ile bir araya gelerek, hem esnafın içinde bulunduğu durum, hem de 11 Mayıs’ta açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonları ile ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili görüş verişinde bulundu.Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla gerekli tüm tedbirlerin özenle hayata geçirildiği Çiğli’de, normalleşme sürecine yönelik de önemli adımlar atılmaya devam ediyor.

Çiğli’de normalleşme öncesi adımlar atılıyor

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç ve yönetimi ile bir araya gelerek, hem esnafın içinde bulunduğu durum, hem de 11 Mayıs’ta açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonları ile ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili görüş verişinde bulundu.
Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla gerekli tüm tedbirlerin özenle hayata geçirildiği Çiğli’de, normalleşme sürecine yönelik de önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 11 Mayıs’ta açılacağı açıklanan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde yaşanması muhtemel yoğunluk için ilk tedbiri aldı. Belediye şantiyesinde üretilen yüz siperlikleri, ilçe sınırları içerisinde yer alan berber, kuaför ve güzellik salonlarına dağıtılmak üzere hazırlandı. Başkan Gümrükçü, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimini ziyaret ederek oda çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı, belediyenin korona virüs (Covid-19) ile ilgili hizmetleriyle ilgili de bilgilendirmede bulundu.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarına yüz siperliği
Başkan Gümrükçü, gerçekleştirilen ziyarette Covid-19 salgınına karşı belediyenin devam eden hizmet ve uygulamalarıyla ilgili çalışmaları anlattı. Esnafların ihtiyaçlarıyla ilgili notlar alan Başkan Gümrükçü, 11 Mayıs’ta açılacak berber, kuaför ve güzellik salonları ile ilgili hazırlıkları hakkında görüş alış verişinde bulundu. Başkan Gümrükçü, “Covid-19 virüsüyle mücadele kapsamında uzun süredir kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları 11 Mayıs’ta işbaşı yapacak. Biz belediye olarak hem vatandaşımızı hem berber ve kuaförlerimizi korumak için gerekli çalışmalar yaptık. Vatandaşla yakın temas kuracak esnafımıza kendi kaynaklarımızla ürettiğimiz yüz siperliklerini dağıtacağız. Bunları, ilçemizde faaliyet gösteren tüm kuaför, berber ve güzellik merkezlerine dağıtacağız. Ayrıca uzun süredir kapalı olan bu işyerlerinde açılmadan önce dezenfekte çalışmaları yapacağız. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tüm imkanlarımızla esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Gümrükçü: “Tedbirlerimiz aldık, sürece hazırlıklıyız”
Korona virüs ile mücadele sürecindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve gerekli her türlü tedbiri önceden aldıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, "İlk günden itibaren ilçemiz genelinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu süreçte bütün hizmetlerimizi halk sağlığı üzerine yoğunlaştırdık. Bugünkü ziyarette de esnafımızla ilgili önümüzdeki süreçte yapabileceklerimizi konuştuk. Biz tedbirlerimizi aldık, esnafımızla birlikte hareket edeceğiz. Zor günleri hep birlikte geride bırakacağız" diye konuştu.

Başkan Altıkulaç: “Esnaf belediye dayanışması önemli”
Arif Altıkulaç da, ziyaretleri nedeniyle esnaf odası olarak duydukları memnuniyeti dile getirerek "İlk günden itibaren belediyemizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Belediyemiz bu zor süreçte hep yanımızda oldu. Bundan sonraki süreçte de esnaf arkadaşlarımız ve belediyemiz birlikte mücadele etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

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