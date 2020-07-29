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Çiğli’de “sopalı” kurban pazarlığı

İZMİR HABERLERİ  | 29.07.2020 10:29 | Son Güncelleme

Çiğli’nin Kaklıç Mahallesinde kurulan kurban pazarında Covid-19 salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında “sopalı pazarlık” modeli uygulanmaya başlandı.

Çiğli’nin Kaklıç Mahallesinde kurulan kurban pazarında Covid-19 salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında “sopalı pazarlık” modeli uygulanmaya başlandı. Başkan Utku Gümrükçü kurban pazarını ziyaret ederek, alıcı ve satıcılarla sohbet edip, taleplerini dinledi.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kaklıç’ta kurulan kurban pazarını dip bucak dezenfekte eden Çiğli Belediyesi, yeni tedbirleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle tokalaşmanın yasaklanmasının ardından pazarlıklar iki tarafı el olan sopalar tutularak yapılmaya başlandı. Hazırlanan pazarlık sopaları satıcı esnafa dağıtıldı. Böylece vatandaşların el temasında bulunmadan pazarlık yapmaları sağlandı.
Pandemi ile mücadele kapsamında ayrıca kurban satıcıları ve vatandaşlara maske dağıtımı da gerçekleştirildi. El hijyeninin sağlanması amacıyla da belirli noktalara el hijyen cihazları yerleştirildi. Salgın nedeniyle Çiğli’ye bu sene çekinerek geldiklerini söyleyen kurban satıcıları Çiğli Belediyesi’nin uyguladığı tedbirler sonrası kendilerini rahat ve güvende hissettiklerini belirttiler.

“Gerekli tedbirleri alıyoruz”
Kurban pazarlarını ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kurban satışları ve fiyatlarıyla ilgili bilgi aldı. Vatandaş ve satıcı esnafı dinleyen Başkan Gümrükçü, bayram telaşına kapılmadan gerekli tüm tedbirleri almaya devam ettiklerini vurgulayarak, “Kurban bayramlarının olmazsa olmaz bir geleneği var; el sıkılarak pazarlık yapılması. Bu gelenek pandemi nedeniyle bulaşma riskini arttırıyor. Biz de satıcı ile vatandaşın bulaşma riskini engellemek için sopa kullanılmasına karar verdik. Kentimizde misafir ettiğimiz kurban satıcıları ve Çiğlili hemşerilerimizin Kurban Bayramını herhangi bir sıkıntı yaşamadan geride bırakması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda hayvan pazarında detaylı bir dezenfekte çalışması yaptık. Pazara dezenfekte cihazları yerleştirdik. Maskesi olmayan vatandaşlarımızın bu ihtiyacını hemen karşıladık. Maske dağıtımına devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızı kentimizde sağlıklı bir bayram yaşamak için seferber ediyoruz” dedi.

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