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Çiğli’de vatandaşlar sebzesini evlerinde yetiştirecek

İZMİR HABERLERİ  | 31.05.2020 12:41 | Son Güncelleme

İzmir’in Çiğli ilçesinde bahçe, balkon ve teraslarda sebze yetiştirilmesini teşvik etmek ve salgın sürecinde halka moral ve destek vermek amacıyla sebze fideleri ile balkon saksıları dağıtıldı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde bahçe, balkon ve teraslarda sebze yetiştirilmesini teşvik etmek ve salgın sürecinde halka moral ve destek vermek amacıyla sebze fideleri ile balkon saksıları dağıtıldı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Fideler ve saksılar bizden, yetiştirmek halkımızdan” diyerek vatandaşlarında üretim sürecine katılmasını istedi.
Korona virüsü salgını sırasında önemi daha da anlaşılan tarımsal faaliyetleri destekleyerek Kaklıç ve Sasalı’da faaliyet gösteren çiftçilere traktör desteği sağlayan, ayrıca topraksız tarım konusunda deneme üretimleri gerçekleştiren Başkan Utku Gümrükçü, bu kez vatandaşın kendi sebzesini yetiştirmesi için harekete geçti.
10 bin adet domates, biber, patlıcan, salatalık fidesi ile balkon saksıları, evlerinde sebze yetiştirmek isteyen vatandaşlara dağıtılmak üzere Çiğli’deki 26 mahalle muhtarına teslim edildi. Çiğli Belediyesinden gelen fide ve saksıları büyük memnuniyet ve ilgiyle karşılayan vatandaşlar, büyük keyif alarak kendi sebzelerini yetiştireceklerini ifade etti.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, salgın döneminde üretimin ve tarımın öneminin iyice anlaşıldığını belirterek, "Belediye olarak tarımsal üretim sürecine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Kaklıç ve Sasalı’da bulunan tarımsal alanlarda traktör desteği sağladık. Üreten çiftçimizin yanındayız. Şimdi de balkon ve teraslarda sebze üretmek isteyen vatandaşlarımıza katkıda bulunmak istedik. Çeşitli sebzelerden oluşan fideleri saksılarıyla birlikte dağıttık. Böylece pandemi sürecini evlerinde geçirmek durumda kalan vatandaşlarımıza uğraşabilecekleri, üretebilecekleri, kısmen ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir şeyler sunmayı amaçladık. Hem halkımıza moral ve destek vermiş oluyoruz hem de üretim sürecine halkımızı dahil etmiş bulunuyoruz. Tüm mahalle muhtarlarımız da bizimle aynı duyguları paylaştı ve halkımıza birlikte ulaşarak fideleri dağıttık. Projemiz ilçe sakinlerimizin inanılmaz ilgisini gördü. Her zaman bu tür projeler geliştirerek vatandaşlarımızın beğenisine sunmayı, onlarla birlikte üretimin içinde olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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