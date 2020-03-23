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Çiğli’de yaşlıların ihtiyaçlarını belediye karşılıyor

İZMİR HABERLERİ  | 23.03.2020 10:26 | Son Güncelleme

Çiğli Belediyesi tarafından, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası belediye ekiplerinin evlere hizmeti başlatıldı.

Çiğli Belediyesi tarafından, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası belediye ekiplerinin evlere hizmeti başlatıldı. 386 42 06, 386 42 09 ve 376 55 49 numaralı “Yaşlı Destek Hattını” arayan yaşlıların evden dışarı çıkmalarını gerektiren işlerini oluşturulan belediye ekipleri gerçekleştiriyor.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan birçok tedbirin özenle hayata geçirildiği Çiğli’de, yüksek risk gurubu içerisinde yer alan 65 yaş üstü vatandaşlar için örnek bir uygulamaya imza atıldı. Bu süreci izole bir şekilde evlerinde geçirecek olan 65 yaş üstü vatandaşların, evlerinden dışarı çıkmalarını gerektiren ihtiyaçlarının karşılanması adına Çiğli Belediyesi tarafından "Yaşlı Destek Hattı" kuruldu. Bu hat üzerinden talepte bulunan vatandaşların ihtiyaçları ekiplerce karşılanıp evlerine bırakılıyor. Çiğli Belediyesinin başlattığı bu uygulama ile dışarıya çıkmadan en temel ihtiyaçlarının karşılandığını belirten yaşlı vatandaşlar, gönül rahatlığıyla evlerinde zaman geçirdiklerini ifade etti. Çiğli’deki 65 yaş üstü vatandaşların arayabileceği numaralar ise şöyle: 386 42 06, 386 42 09 ve 376 55 49.

Başkan Utku Gümrükçü: “Bir telefon kadar yakınız”
Korona virüs ile mücadele kapsamında önemli bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerinde geçireceği bu süreçte mağdur olmamaları adına ’Yaşlı Destek Hattı’ hizmetini başlattık. Belediyemizle irtibata geçen kıymetli büyüklerimizin ihtiyaçlarını oluşturduğumuz ekiplerimiz aracılıyla karşılıyor ve evlerine bırakıyoruz. Bu süreci sağlıklı bir şekilde tamamlamak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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