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Çiğlili kadınlar sertifikalarını aldı

İZMİR HABERLERİ  | 06.02.2020 11:54 | Son Güncelleme

Çiğli Belediyesi ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında verilen “Kadınlar İçin Liderlik ve Örgütlenme” eğitimini tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı.Çiğli belediyesi tarafından kadınların kişisel gelişimine katkı sunmak ve örgütlenme konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla eğitim semineri düzenlendi.

Çiğli Belediyesi ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında verilen “Kadınlar İçin Liderlik ve Örgütlenme” eğitimini tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı.
Çiğli belediyesi tarafından kadınların kişisel gelişimine katkı sunmak ve örgütlenme konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla eğitim semineri düzenlendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün organize ettiği seminer Fakir Baykurt Salonu’nda gerçekleştirildi. Evka 2 ve Harmandalı Mahallelerinde ikamet eden kadınların katılım gösterdiği seminerin eğitmenliğini Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Aydan Kumral yaptı. Eğitimini tamamlayan kadınlara sertifikalarını Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü verdi.

Başkan Utku Gümrükçü: “Güçlü kadın güçlü toplum”
Kadınların gelişiminin toplumların ilerleyişinde belirleyici olduğunu vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Göreve geldiğimizde ilk olarak kadınlara belediye yönetiminde daha fazla yer verdik. Kentimizin geleceği ile ilgili alınacak kararlarda söz sahibi olmalarını sağladık. İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden kadınların sosyalleşmesi ve toplumsal yaşantıda yer almaları amacıyla ilgi alanlarına göre hobi ve meslek edindirme kursları açtık. Bugün de Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün organize ettiği çok verimli bir eğitim seminerinin sertifika töreninde Çiğlili kadınlarımızla bir araya geldik. Belediyemizin çalışmalarıyla ilgili fikirlerini ve önerilerini dinledik. Gösterdikleri katılımdan ötürü tüm kadınlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

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Bayindir
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Bayrakli
Nuray Eczanesi
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