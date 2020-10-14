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Cihanbeyli’ye 211 kilometre mahalle yolu kazandırıldı

KONYA HABERLERİ  | 14.10.2020 16:44 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yatırım programı kapsamında 11 kilometreden fazla mahalle yolu çalışması gerçekleştirdiği Cihanbeyli ilçesine bugüne kadar yaptığı mahalle yolu uzunluğu 211 kilometreye ulaştı.Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde mahalle yolu ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Cihanbeyli’ye 211 kilometre mahalle yolu kazandırıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yatırım programı kapsamında 11 kilometreden fazla mahalle yolu çalışması gerçekleştirdiği Cihanbeyli ilçesine bugüne kadar yaptığı mahalle yolu uzunluğu 211 kilometreye ulaştı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde mahalle yolu ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında 31 ilçenin mahalle yollarının kalitesini yükseltmek için yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Yapılan yatırımlarla Cihanbeyli ilçesinin mahalle yollarının artık daha konforlu olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Bu sezon Mutlukonak Mahalle Yolu, Pınarbaşı - Çeşmelisebil Mahalle Yolu ve Sığırcık Yolu’nda 5 kilometreden fazla çalışma yaparak standardı yükselttik. Ayrıca ekiplerimiz 6 kilometrelik Yapalı-Gölyaylası Mahalle Yolundaki çalışmaları da tamamladı. Cihanbeylimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Başkan Altay, Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte bugüne kadar Cihanbeyli’ye yaptıkları mahalle yolu uzunluğunun 211 kilometreye ulaştığını da sözlerine ekledi.

Cihanbeyli’ye 211 kilometre mahalle yolu kazandırıldı

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