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Cihannüma Sahur Meclisi Online Olarak Yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.05.2020 13:15 | Son Güncelleme

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği’nin tüm illerde gerçekleştirdiği ve geleneksel hale gelen "Cihannüma Sahur Meclisi" programları bu yıl pandemi nedeniyle online olarak yapıldı.Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Kayseri Temsilciliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen sahur meclisi, zoom programı üzerinden yapıldı.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği’nin tüm illerde gerçekleştirdiği ve geleneksel hale gelen "Cihannüma Sahur Meclisi" programları bu yıl pandemi nedeniyle online olarak yapıldı.
Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Kayseri Temsilciliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen sahur meclisi, zoom programı üzerinden yapıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’nin de katıldığı programa birçok akademisyen, yazar ve bürokratın yanı sıra ve çok sayıda Cihannüma gönüllüsü katıldı.
Sahur Meclisi programında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç "Bulunduğumuz makamlar beraberinde üzerimize sorumluluk da yüklemektedir” dedi. Başkan Büyükkılıç, “Bu anlamda ülkemizin geleceği olan gençlere sahip çıkılması için her birimiz azami gayret göstermeli, milletimize hizmet konusunda canla başla çalışmalıyız. Bilmeliyiz ki bu makamlar, unvanlar bize emanettir bu emaneti de liyakatle taşımalıyız" ifadesinde bulundu.
Programın kapanış konuşmasını yapan Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Av. Fevzi Konaç "Yapmış olduğumuz bu sahur meclisleri, Cihannüma Derneği’nin en büyük misyonu olan kardeşlik şuurunun bir tezahürüdür. Bu kardeşlik bilinciyle yaptığımız her bir çalışmada olduğu gibi bu meclisimizde de onlarca ağabeyimiz ve kardeşimizle bir araya gelmek, hasbihal etmek çok büyük mutluluk, bize bu mutluluğu yaşatan her bir kardeşimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yaklaşık 4 saat süren program yapılan dua ile sona erdi.

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