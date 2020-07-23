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Cihanoğlu Tuğgeneralliğe terfi etti

KİLİS HABERLERİ  | 23.07.2020 17:34 | Son Güncelleme

Kilis 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Askeri şura kararı ile Tuğgeneralliğe yükseltildi.Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararını onaylanmasıyla birlikte Tuğgeneral rütbesine yükseltildi.

Cihanoğlu Tuğgeneralliğe terfi etti

Kilis 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Askeri şura kararı ile Tuğgeneralliğe yükseltildi.
Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararını onaylanmasıyla birlikte Tuğgeneral rütbesine yükseltildi. 1 yıldır Kilis’te görev yapan Albay Cihanoğlu’nun terfi etmesiyle birlikte yeni atanacağı birliğe ilerleyen günlerde atanması bekleniyor. Tuğgeneralliğe yükselen Albay Cihanoğlu’nun yerine 1’inci Hudut Alay Komutanlığı atama yapılacağı öğrenildi.

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