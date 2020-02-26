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Cihat Arslan: “İnancımızı kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz”

MANİSA HABERLERİ  | 26.02.2020 14:29 | Son Güncelleme

TFF 2.

Cihat Arslan: “İnancımızı kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz”

TFF 2. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Pazar günü saat 14.30’da deplasmanda karşılaşacakları Pendikspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Arslan, “İnancımızı kaybetmeden bu şampiyonluk yolunda bir üst lige çıkma arzusuyla yolumuza devam edeceğiz.” dedi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Yılport Samsunspor’un ardından ligde ikinci sırada bulunan Manisa FK, bu haftasonu karşılaşacağı Pendikspor karşılaşmasına hazırlanıyor. Pendikspor karşılaşmasını önemsediklerini ve rakibi ciddiye aldıklarını belirten Manisa FK Teknik Direktörü Cihat Arslan açıklamalarda bulundu.
Ligin boyunun kısaldığını söyleyerek sözlerine başlayan teknik direktör Arslan, “Biz inancımızdan ve mücadelemizden bir şey kaybetmek istemiyoruz. O yüzden deplasmanda karşılaşacağımız Pendik takımını ve oynayacağımız maçı çok önemsiyoruz. Altyapısıyla, oyuncu yetiştirmesiyle ön planda olan bir takıma karşı mücadele vereceğiz. Pendikspor takımı genç ve diri bir takım. Kadrosunda çok değerli oyuncular var. Benim de o kulüpte eski talebelerim var. Maçın zorlu geçeceğini biliyoruz ama biz kendi gücümüzü, kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıttığımız takdirde sahadan 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum. Bunu sadece Pendikspor maçı için değil tüm takımlar adına söylüyorum. Bizim herkesi yenecek gücümüz var. Bugünü çift antrenmanla geçirdik. Eksiklere göre de biraz çalışmak istiyoruz. Bu eksiklerimizi de en kısa sürede en iyi noktaya getirmek istiyoruz. Gelişmeye devam edeceğiz. İnancımızı kaybetmeden bu şampiyonluk yolunda bir üst lige çıkma arzusuyla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Pendikspor ligde 25 haftada topladığı 33 puanla 10. sırada bulunurken, Manisa FK ise 57 puanla ikinci sırada yer alıyor. Manisa FK profesyonel ligler içinde 25 haftada attığı 74 golle Türkiye liglerindeki en golcü takım durumda.

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