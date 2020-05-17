YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Çıkan yangın lokantayı küle çevirdi

Çıkan yangın lokantayı küle çevirdi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.05.2020 16:16 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan bir lokantada bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın iş yerini küle çevirdi.Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde bulunan bir lokantada bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan bir lokantada bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın iş yerini küle çevirdi.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe merkezinde bulunan bir lokantada bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri aynı zamanda alevler arasında kalan 4 adet mutfak tüpü ve 2 adet piknik tüpü olmak üzere toplam 6 tüp patlamadan çıkarılarak soğutuldu. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı 5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Korona virüse karşı İstanbul’da iki belediye güçlerini birleştirdi

Korona virüse karşı İstanbul’da iki belediye güçlerini birleştirdi

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

İstanbul ve Kocaeli’yi birleştiren caddede sona yaklaşıldı

İstanbul ve Kocaeli’yi birleştiren caddede sona yaklaşıldı

Başkan Batur kentsel dönüşüm için tarih verdi

Başkan Batur kentsel dönüşüm için tarih verdi

Adıyaman Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
03:30
Sabah
05:08
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:38
Yatsı
21:10

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

İlkay Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Turan Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Besni
Önder Eczanesi
Golbasi
Girne Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gizemli hayırsever veresiye defterlerini satın aldı

Gizemli hayırsever veresiye defterlerini satın aldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.