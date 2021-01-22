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Çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

22.01.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Kızılçukur kırsal mahallesinde sabaha karşı meydana gelen yangında 85 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Kızılçukur kırsal mahallesinde sabaha karşı meydana gelen yangında 85 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti. Evin bitişiğinde bulunun ağılda 4 küçükbaş hayvanın da telef olduğu yangının neden çıktığı araştırılıyor.
Kızılçukur kırsal mahallesinde bir evde çıkan yangında 85 yaşındaki Rabia Oflaz hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı sebebi belirlenemeyen yangında 4 küçükbaş hayvan da telef oldu. Kırsal mahallede korkuya sebep olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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