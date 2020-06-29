Cil Gölü eski doğal güzelliğine kavuşacak

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Sütey Yaylası’nda bulunan Cil Gölü, başlatılan çalışmalarla eski doğal güzelliğine kavuşacak.

Türkiye’nin 3’üncü yüksek dağı olan Süphan Dağı eteklerinde bulunan Sütey Yaylası içerisindeki doğal güzelliklere sahip olan Cil Gölü, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile doğal sit alanı ilan edilmişti. Türkiye’nin önemli doğal ve kuş alanlarından biri olan Cil Gölü, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy’un talimatıyla koruma altına alınarak eski doğal güzelliğine kavuşacak.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve meclis üyesi Zeynelabidin Nacar, Cil Gölü’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Gürsoy, Cil Gölü’nün ilçe için önemli bir doğal alan olduğunu belirterek, "İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Sütey Yaylası’ndaki doğal Cil Gölü’nde, dağlardan inen yüzey suları dışında gölün görünürde başka bir su kaynağı bulunmamaktadır. Bu doğal alanda toplanan tatlı su, alanın doğusunda bulunan küçük bir kayalığa ulaşınca buradan görünür bir şekilde yer altına akmaktadır. Bu nedenle doğal bir güzelliğe sahip olan bu gölümüz her yıl yaz aylarında kurumakta ve doğallığını kaybetmektedir. Bu doğal güzelliğe sahip çıkmak için belediye olarak buradan boşa akan suların önlenmesine yönelik çalışma başlattık. Belediyemizce Cil Gölü’nde yapılan çalışmalar kapsamında bu gölün kuruması önlenecektir. Yapmış olduğumuz çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

