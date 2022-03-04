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Çıldır-Aktaş, Ardahan-Posof kara yolları tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

04.03.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıldır-Aktaş, Ardahan-Posof kara yolları tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

Çıldır-Aktaş, Ardahan-Posof kara yollarında kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.

Ardahan ve ilçelerde etkisini arttıran kar ve yoğun tipi nedeniyle, Çıldır-Aktaş, Ardahan-Posof kara yollarında ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il geneli kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığını, sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.

Çıldır-Aktaş ve Ardahan-Posof kara yollarında ulaşımın normale dönmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.

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