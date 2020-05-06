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Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, ''Orta Asya'nın ticaret merkezi'' olma yolunda

ARDAHAN HABERLERİ  | 06.05.2020 11:01 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Kafkaslara açılan ve uluslararası taşımacılık yapan firmalarca özellikle son aylarda tercih edilen Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan gerçekleştirilen tır çıkışlarındaki yoğunluk arttı - Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci: - "Geçen yılın ilk 4 ayında 2 bin 362 tır çıkışı olurken, bu sayı 2020'nin sadece nisan ayında 3 bin 463'e ulaştı'' - ''Her ay artan bu rakamlar, ülkenin bundan sonraki Orta Asya ticaret merkezinin Aktaş olacağı gerçeğini ortaya koyuyor''

GÜNAY NUH - Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan ve son teknolojiyle hizmet veren Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, son aylarda yaşanan yük taşımacılığı ve araç trafiği yoğunluğuyla en hareketli dönemini geçiriyor.

Uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kapılarından olan Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, kurulduğu 2015 yılından bu yana sürekli artan araç ve yolcu trafiğiyle dikkati çekiyor.

Farklı ülkelerle yapılan ithalat ve ihracatta önemli köprü görevi gören Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki sınır kapısı, son yıllarda özellikle modern binalarda hizmetlerin kısa sürede verilmesi, bağlantı yollarının daha kısa ve güvenli olması dolayısıyla uluslararası taşımacılık yapan firmalarca tercih ediliyor.

Bu etkenlerin yanı sıra İran ve Irak'a açılan bazı kapıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılmasının da etkisiyle yurt dışına ticaret yapan firmalar, tırlarını çoğunlukta bu kapıya yönlendiriyor.

- ''Yurt dışına çıkışlarda zaman zaman kuyruklar oluşuyor''

Tırların dönüşte farklı güzergahları tercih etmelerinden dolayı girişte yoğunluk yaşanmayan kapıda, Türkiye'den yurt dışına çıkışlarda ise zaman zaman kuyruklar oluşuyor.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan 1 Ocak 2020 ila 30 Nisan 2020 tarihleri arasında toplam 11 bin 449 tır çıkışı olurken, bu sayı geçen yılın aynı aylarında 2 bin 362 olarak kayıtlara geçmişti.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın Türkiye'den son dört aydaki yoğunluğunun en yüksek seviyesi ile Orta Asya'ya açılan kapı olmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Son dönemde başta İran ve Irak bağlantılı sınır kapılarının Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla geçici süreyle kapatılmasının da etkisiyle Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nın uluslararası taşımacılık firmalarınca tercih edildiğini ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"2019'un 12 ayında 8 bin tır Aktaş'tan çıkış yapmış. Bu yılın sadece dört ayında ise 11 bin 449 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk 4 ayında 2 bin 362 tır çıkışı olurken, bu sayı 2020'nin sadece nisan ayında 3 bin 463'e ulaştı. Bu da şu demek oluyor, Çıldır-Aktaş Orta Asya'nın ticaret merkezi olma yolunda. 2020'de nisanda çıkış yapan tır sayısı, geçen yılın ilk dört ayının neredeyse iki katı."

- ''Yoğun tedbirlerin alındığı güvenli bir kapı''

Demirci, ''Her ay artan bu rakamlar, ülkenin bundan sonraki Orta Asya ticaret merkezinin Aktaş olacağı gerçeğini ortaya koyuyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

Ardahan'da Gürcistan sınırında yer alan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nın Kovid-19 tedbirleri kapsamında 18 Mart'ta yolcu trafiğine kapatıldığını anımsatan Demirci, Çıldır-Aktaş'ın Kovid-19 ve genel manada yoğun tedbirler alınan ve güvenli bir kapı olduğunu da vurguladı.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda şimdiye kadar kayda değer kaçakçılık olayının yaşanmadığını anlatan Demirci, "Özellikle bu dört ay içinde kapımız tır akışına yoğunlaştı. Dezenfektasyon tünellerinin de kurulmasıyla kapımız bir ilke daha imza atacak. Dolayısıyla birçok özelliğiyle Türkiye'de örnek kapı olacak." ifadelerini kullandı.

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Ardahan Ardahan TSO Çetin Demirci Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı Tır yağunluğu

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