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Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası erimeye başladı

11.04.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çıldır Gölü'nü kaplayan buz tabakası erimeye başladı

Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buz tabakası, sıcak havanın etkisiyle eriyor.

Kışın yüzeyindeki buzlar kırılarak "Eskimo" usulü balık avcılığı ile göl üzerinde atlı kızak gezintileri yapılan Çıldır Gölü bölgesinde ilkbaharda havalar ısındı.

Göl yüzeyindeki donun açılmasıyla, buz kütleleri kıyıya doğru vurdu. Özellikle Gölbelen ve Gölebakan köyleri mevkisindeki buzlarda yoğun erimeler gözlendi.

Vatandaşlardan Yaşar Kaygusuz, göldeki buzlarda iki gündür erimenin hızlandığını belirterek, bahar mevsiminin bölgede etkili olmaya başladığını söyledi.

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