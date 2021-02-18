Çıldır Kaymakamı Taş, Covid-19 aşısı oldu

Covid-19 salgını ile ilgili olarak aşılama devam ederken Çıldır Kaymakamı Alper Taş’da aşı oldu. Çıldır Sağlık Merkezinde ilk doz aşısını olan Kaymakam Taş vatandaşların randevu alarak bir an önce aşı olmaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Çıldır Kaymakamı Alper Taş’ a korona virüs aşısının ilk dozu uygulandı. Bir süre gözetim altında bekledikten sonra açıklama yapan Taş, "Öncelikle Korona virüs döneminde tüm sağlık çalışanlarına fedakârca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum ve görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Salgından kurtulmanın yolu aşıdan geçmektedir, sıramızın gelmesiyle biz de aşımızı yaptırdık, sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Bu salgından maske, mesafe ve temizliğe de dikkat ederek yakın zamanda inşallah kurtulacağız” dedi.

