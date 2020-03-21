YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Çıldır Kızılay’dan Covid-19 önlemleri

Çıldır Kızılay’dan Covid-19 önlemleri

ARDAHAN HABERLERİ  | 21.03.2020 13:08 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Çıldır Şubesi Korona virüs için halkı uyarırken 65 yaş üstü vatandaşların evinden çıkmaması konusunda çeşitli kampanyalar başlattı.

Türk Kızılayı Çıldır Şubesi Korona virüs için halkı uyarırken 65 yaş üstü vatandaşların evinden çıkmaması konusunda çeşitli kampanyalar başlattı. 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmayarak tüm ihtiyaçları için kendilerini aramalarını istedi.
Türk Kızılayı Çıldır koordinatörü Mahmut Ahmet Vural, "Covid - 19 için başlatılan müdahaleye bizlerde Türk Kızılay Çıldır şubesi olarak destek olmak ve korunmayı arttırmak için 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamasını istiyoruz. Evlerinde kalan vatandaşlarımız olası bütün ihtiyaçları için bizlere ulaşmasını istiyoruz. Bize ulaşan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını alıp kendilerine teslim ediyoruz. Kampanyamızın ilgi görmeye başladı ve ihtiyaçlarını aldığımız vatandaşlarımız fazla ücret veriyor ve fazla kalan kısım ile bizlere ulaşan ihtiyaç sahibi ailelerin isteklerini karşılamaya yardımcı oluyorlar. Tabi esnaf arkadaşlarımızda ürünler ihtiyaç sahibi bir aileye ulaşıyorsa ücret talep etmiyorlar. Bu zorlu günde birlik ve beraberliğimizi arttırmak önlemleri daha sıkı bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Bana bir şey olmak mantığı ile değil başkasına zarar vermemek için evde kalma mantığı ile hareket etmeliyiz. Kampanyamıza destek sunan bütün Çıldır halkına teşekkür ederim" dedi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak

Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Giresun itfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek

Giresun itfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek

Ardahan Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:04
Öğle
12:21
İkindi
15:46
Akşam
18:29
Yatsı
19:49

Ardahan Nöbetçi Eczaneler21 Mart Cumartesi

Merkez Eczanesi
Merkez
Tanıs Eczanesi
Gole
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Demir’in İstiklal Marşının kabulü mesajı

Başkan Demir’in İstiklal Marşının kabulü mesajı

Hanak CHP Taşdemir Çoban’ı istiyor!

Hanak CHP Taşdemir Çoban’ı istiyor!

Şampiyon Halis Avşar baba ocağında

Şampiyon Halis Avşar baba ocağında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.