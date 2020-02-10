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"Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni" İdlib'deki saldırı nedeniyle iptal edildi

ARDAHAN HABERLERİ  | 10.02.2020 17:18 | Son Güncelleme

"Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni" İdlib'deki saldırı nedeniyle iptal edildi

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine yönelik saldırı nedeniyle Ardahan'da düzenlenmesi planlanan "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni" iptal edildi.

Ardahan Valiliğinin yazılı açıklamasında, 15 Şubat Cumartesi günü "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni"nin yapılmasının planlandığı hatırlatıldı.

Ancak son günlerde meydana gelen afetler ve şehitler verilmesinden dolayı söz konusu etkinliğin yapılmayacağı belirtilen açıklamada, "Çıldır'daki etkinlikler, Elazığ, Malatya ve Van'da meydana gelen doğal afetler ile İdlib'deki şehitlerimiz nedeniyle iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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