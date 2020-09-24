Çıldır’a modern park

Çıldır Belediye başkanlığı tarafından Karaçay kenarında yapımı süren aile çay bahçesi ve çocuk parkında sona yaklaşıldı. Çay mahallesi Karaçay kenarına inşası gerçekleşen park için Çıldır belediyesi tarafından kurban kesildi.

Dere ıslahı yapılmasının ardından çocuk oyun konsolları, aile çay bahçesi ve içerisinde restoranı ile ilçe halkına hizmet verecek olan aile çay bahçesi bitimiyle birlikte özel işletmelere kiraya verilecek.

Çay bahçesinin son durumu ile ilgili olarak açıklama yapan Çıldır Belediye başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, "İlçe halkının ailecek zaman geçirebileceği bir ortam oluşturmak adına tamamı ahşap bir çay bahçesi inşaat ediyoruz. Karaçay deremizin ıslahını gerçekleştirdikten sonra içesinde restoran, çocuk oyun konsolları ve kamelyalar olan parkımızın inşasına başladık ve bitimine çok az kaldı. Çok yakın zamanda ilçe halkımızın hizmetinde olacak çay bahçemiz için ekiplerimiz tüm hızıyla çalışıyor. İlçemizin çehresini değiştirecek bu projemiz şimdiden ilçe halkına hayırlı olsun" dedi.



