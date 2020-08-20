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Çıldır’da Covid 19 denetimleri artıldı

ARDAHAN HABERLERİ  | 20.08.2020 09:24 | Son Güncelleme

Ardahan’ın Çıldır İlçesinde Covid 19 vakalarının artmasıyla birlikte ilçede denetimler artmaya başladı.

Çıldır’da Covid 19 denetimleri artıldı

Ardahan’ın Çıldır İlçesinde Covid 19 vakalarının artmasıyla birlikte ilçede denetimler artmaya başladı. Çıldır Kaymakamlığına bağlı ekiplerin yanı sıra Çıldır Belediye başkanlığı da denetimlere başlayarak halkı sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.
Çıldır Kaymakamı Alper Taş denetim ekipleri ile birlikte İlçe esnafını ziyaret ederek vakaların artması sebebi ile bazı köylerin karantinaya alındığını belirterek esnafın bu konuda kendi ve halk sağlığı için tedbirlerini artırmalarını gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
İlçe Jandarma komutanlığı ve Emniyet Amirliğine bağlı ekipler yol denetimlerini arttırarak sürücüleri ve yolcuları maske konusunda uyararak seyahatlerini sağlık koşullarına uygun bir şekilde yapmaları konusunda uyarlar da bulundu.
Çıldır Belediyesi ve sağlık ocağına bağlı ekipler muhtarlar eşliğinde mahalleleri ziyaret ederek ilçe halkını Covid 19 konusunda uyarırken alış verir yaparken sosyal mesafe maske ve eldiven kurallarına riayet etmelerini istedi

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