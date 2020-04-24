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Çıldır’da evlerde 23 Nisan coşkusu

ARDAHAN HABERLERİ  | 24.04.2020 13:43 | Son Güncelleme

Çıldır’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

Çıldır’da evlerde 23 Nisan coşkusu

Çıldır’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılı, bu yıl Korona virüs salgını sebebiyle alınan önlemler doğrultusunda evlerde kutlandı.
Meclis’in açılışının 100’üncü yılı olan 23 Nisan’da yapılacak programlara ilişkin TBMM Başkanı Mustafa Şentop’da bir açıklama yaparak, saat 21:00’da tüm vatandaşları evlerinden İstiklal Marşı okumaya davet etmişti.
Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesinin organizesi ile Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve kurum amirleri ile bir araya gelen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak ellerinde Türk Bayrakları ile İstiklal Marşını okuyarak kutlama yaptılar. Çıldır Belediyesi önünde sosyal mesafe kuralları gözetilerek okunan İstiklal Marşına bazı vatandaşlarda evlerinin balkonlarından eşlik ettiler.

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