Çıldır’da leyleklerin yuva kavgası kameralara yansıdı

Yörede baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yuvalarını kurarak yeni yavrularını doğaya kazandıracak. Binbir emekle yuvalarını tehlikeden uzak yüksekliklere inşa eden leyleklerin en büyük tehdidi yuvalarını tehdit eden başıboş leylekler.

Çıldır Eşmepınar köyünde elektrik direğinin tepesine yapmış oldukları yuvalarını başıboş leyleklerden korumaya çalışan leyleklerin savaşı ilginç görüntüler oluşturdu. Yuvayı ele geçirmeye çalışan yabancı leyleklerin saldırılarına karşı koyan leylekler, yuvalarını büyük bir ustalıkla savundu.



