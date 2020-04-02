Çilek Mobilya’dan 5 milyon destek

Çilek Mobilya, ’Biz bize yeteriz Türkiye’m, Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL destek oldu.

Kampanyaya destek olmanın yanı sıra Çilek Vakfı’nın da 2 bin 625 aileye gıda yardımında bulunduğunu belirten Çilek Mobilya Genel Müdürü Muzaffer Çilek, “Tüm sağlık çalışanlarımızın içten gayretlerini görüyor, onlara takdir ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın yerinde ve zamanında başlattığı dayanışma kampanyasının milletimize özel olan bu dayanışma ruhunu daha da arttıracağına inanıyoruz. Çilek ailesi olarak Milli Dayanışma Kampanyası’na kişi ve kurumları bağış yapmaya davet ediyoruz” dedi.

