Cilt kuruluğunu mutlaka önemseyin

Cildiye Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, aşırı cilt kuruluğunun altında yatan sebep mutlaka araştırılmasını ve tedavi sürecinin başlatılması gerektiğini söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Cildiye Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, cilt kuruluğunun neden olduğu ve neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler verdi. Her yaşta ve herkeste görülen cilt kuruluğu nemlendirici kullanarak sorunu çözebilir. Fakat bu durum kısa vade de kuruluk sorununu giderebileceğini belirten Cildiye Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, bazı durumlarda ise cilt kuruluğunu önlemek için mutlaka cildiye uzmanından yardım almak gerektiğini söyledi.

Dr. Öcal, "Cildimizin üst tabakasında görülen soyulma, pul pul dökülme gibi kendini gösteren bir klinik tablodur. Özellikle kış mevsiminin gelmesiyle birlikte terlemenin azalmasıyla birlikte daha belirgin hale gelmektedir. Sıcak su ile ellerin yıkanması, ısıtıcıların havayı kurutması gibi durumlarda cildin kurumasını arttırmaktadır. Ellerimizi soğuktan korumakta önemli. Ciltte oluşan kuruma sonrasının bir aşama sonrası egzama oluşmasıdır. Bunları önlemek için ellerinizi sıvı sabun, dezenfektanlar değil de kalıp sabunla yıkamaya dikkat etmeliyiz" dedi.

Cilt kuruluğunun nasıl giderileceği hakkında bilgi veren Dr. Öcal, "Yıkadıktan sonra çok iyi kurulamalıyız. Mümkün oldukça her yıkamanın ardından nemlendirici sürmeliyiz. Banyoyu çok sıcak su ile yapmamalı, kese, lif kullanmamalıyız. Duştan çıktıktan sonra da nemlendirici kullanmalıyız. Bunları yaparsak büyük oranda cilt kuruluğunu engellemiş oluruz. Cilt kuruluğu aşırı diyebileceğimiz bir boyuta varır ise, egzama denilen diğer bir cilt problemine yol açabileceği gibi, ayrıca diyabet, tiroit sorunları veya kötü beslenme gibi başka problemlerle de ilişkili olabilir" diye konuştu.

