YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Mehmetçiğe destek

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Mehmetçiğe destek

HATAY HABERLERİ  | 05.03.2020 16:32 | Son Güncelleme

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Mehmetçiğe destek

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'na KKTC'den gelen bir grup sivil toplum kuruluşu temsilcisi, basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Talip Sancar, Kıbrıs'tan Mehmetçiğe desteklerini göstermek için kente geldiklerini belirtti.

Türk askerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Sancar, "Şu an birlik ve beraberlik zamanıdır. Ana vatanımızın yanında olmayı kendimize şiar edindik. Allah yardımcımız olsun, askerimize ve devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

- İzciler sınırda

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı öncülüğündeki bir grup izci de sınırda Mehmetçiğe destek verdi.

Subaşı, yaptığı açıklamada, İdlib'de şehit düşen askerlerden birinin federasyonlarına bağlı bir izci olduğunu dile getirdi.

Subaşı, ihtiyaç duyulduğunda her daim hazır olduklarını da vurguladı.

İzciler daha sonra şehitler için saygı duruşunda bulunup, "Vatan sana canım feda" sloganı attı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varAVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Destek Hatay İdlib izci Kıbrıs Mehmetçik

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Hatay Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:35
Sabah
06:53
Öğle
12:52
İkindi
16:07
Akşam
18:41
Yatsı
19:54

Hatay Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Akademi Eczanesi
Antakya
Çıray Eczanesi
Antakya
Günal Eczanesi
Antakya
Rüya Eczanesi
Antakya
Başar Eczanesi
Iskenderun
Çağla Eczanesi
Iskenderun
Özkaya Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İdlib şehidi Teğmen Fırıncıoğulları son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Teğmen Fırıncıoğulları son yolculuğuna uğurlandı

Erzin’de doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Erzin’de doğal gaz patlaması: 1 yaralı

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı

Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.