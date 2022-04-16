Cilvegözü'ndeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Cilvegözü Gümrük Sahası'nda gerçekleştirilen operasyonda 2 tırda ele geçirilen 2 milyon 422 bin 110 uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 11 Nisan'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 8 zanlıdan ikisi tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gümrük Muhafaza ekiplerince 11 Nisan'da Suriye'den gümrük sahasına gelen 2 tırda, X-Ray taraması ve narkotik dedektör köpeklerle yapılan aramada turşu bidonların içine gizlenmiş 403 kilogram ağırlığında 2 milyon 422 bin 110 adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiş ve 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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