Çimento Fabrikasının devir teslimi yapıldı

Çimento Fabrikası ve arazisi, düzenlenen tapu devir-teslim teslim töreniyle Çorum Belediyesine devredildi.

Park Bahçeler Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, şehrin menfaatine, gelişimine hizmet edecek olan her türlü düşünceye açık olduklarını açıkladı. Başkan Aşgın, Çimento Fabrikası’nın belediyeye devriyle birlikte bir hayalin gerçeğe dönüştüğü anı yaşadıklarını belirtti.

Törende arsa satışları üzerinden belediyeye yönelik eleştirilere de cevap veren Aşgın, “Göreve başladığımız günden bugüne kadar Çimento Fabrikası hariç kaç metrekare arsa sattık, kaç metrekare arsa aldık. 2019 yılı Mart ayından bugüne 143 bin 142 metrekare arsa satarken, 157 bin metrekare arsa kamulaştırırmışız. Çimento Fabrikamızı dahi saymasak kamulaştırdığımız, belediyeye tapusunu kazandırdığımız arsamız 157 bin metrekare, sattığımız 143 bin metrekare. Çimento Fabrikası arazimiz bir milyon 384 bin metrekare. Bu arsayı da dahil ettiğimizde 2019 yılından bugüne kadar toplam belediyemize kazandırdığımız arsamız 1 milyon 398 bin 500s metrekare. Bu ölçekte dünyada devletler var. Önemli bir işe işbirliği içerisinde hep birlikte imza atmış olduk. Bu muazzam arazi 32 tapudan oluşuyor. 32 tapumuzu da artık Çorum Belediyesi, Çorumlular yazıyor. Bu başarıda samimiyet var. Gayret var. Tevazu var. Vefa var. Kamunun, milletin belediyeye sahip çıkması var” dedi.

Şehrin gelişimi bakımından önemli biryere sahip olan Çimento Fabrikası’nın arazisiyle ilgili her kesimin görüş ve önerilerine açık olduklarını vurgulayan Başkan Aşgın, “Buranın bir metrekaresiyle ilgili şuanda net bir tasarrufumuz yok. Şehrin bütün kesimlerini davet ediyoruz. Mimarlar Odası’ndan, Mühendisler Odasına kadar herkese çağrıda bulunuyoruz. Kimin ne düşüncesi varsa bizimle paylaşsın. Ortak akılla hareket edeceğiz. Kısa sürede planını, projesini hep beraber ortaya çıkarcağız. Burası şehrin gelişimi bakımından çok önemli biryer. Şehrin menfaatine, gelişimine hizmet edecek şekilde düşüncelere açığız. Belediyemiz büyük fedakarlıklar yaparak burayı aldı. Belediyemize finans yönünde katkısı düşünülecek şekilde tüm düşüncelere projelere açığız” ifadelerini kullandı.

Aşgın,’ın konuşmasının ardından tapu devir-teslim töreni gerçekleştirildi. Törene Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Turhan Candan, İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve meclis üyeleri katıldı.

