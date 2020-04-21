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Çimento kamyonu traktöre çarptı; 1 ölü

AYDIN HABERLERİ  | 21.04.2020 10:49 | Son Güncelleme

Aydın’ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çimento kamyonunun traktöre çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.Kaza Aydın-Denizli Karayolu Ortakçı Mahallesi’nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Çimento kamyonu traktöre çarptı; 1 ölü

Aydın’ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çimento kamyonunun traktöre çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza Aydın-Denizli Karayolu Ortakçı Mahallesi’nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortakçı Mahallesi’nden Buharkent istikametine doğru ilerleyen 14 yaşındaki Ali Ünal’ın kullandığı 09 ZH 182 plakalı traktöre, aynı yönde ilerleyen Mustafa A.(55) idaresindeki 20 DM 867 plakalı bir firmaya ait çimento kamyonu çarptı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ali Ünal’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü Mustafa A., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çimento kamyonu traktöre çarptı; 1 ölü

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