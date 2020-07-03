Çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde çimento yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzeri Çarşamba ilçesi Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde ilerleyen Murat D. (30) yönetimindeki 52 AAS 039 plakalı çimento yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilen tır 20 metre sürüklenirken, birçok trafik levhası, aydınlatma direği ve trafik işaretlerine hasar verdi. Kaza sonucu sürücüsü Murat D. yaralanırken, ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

