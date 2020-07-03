YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 03.07.2020 10:32 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde çimento yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzeri Çarşamba ilçesi Kavakdibi mevkisinde meydana geldi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde çimento yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzeri Çarşamba ilçesi Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde ilerleyen Murat D. (30) yönetimindeki 52 AAS 039 plakalı çimento yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Devrilen tır 20 metre sürüklenirken, birçok trafik levhası, aydınlatma direği ve trafik işaretlerine hasar verdi. Kaza sonucu sürücüsü Murat D. yaralanırken, ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklamaSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklama
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele

Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele

Samsun Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
02:59
Sabah
05:00
Öğle
12:44
İkindi
16:44
Akşam
20:18
Yatsı
22:09

Samsun Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Bengi Eczanesi
Ilkadim
Saadet Eczanesi
Ilkadim
Su Eczanesi
Ilkadim
Balcı Eczanesi
Atakum
Ecem Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Samsun’da otomobil takla attı

Samsun’da otomobil takla attı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Samsun'un Sakıp Ağası..

Samsun'un Sakıp Ağası..

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.