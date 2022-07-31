Çimko Çimento’nun Narlı ve Bartın fabrikalarına "iş sağlığı ve güvenliği" ödülü

İSTANBUL (AA) - SANKO Holding şirketlerinden Çimko Çimento'nun Narlı ve Bartın fabrikalarının iş sağlığı ve güvenliği konusundaki performansları Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından ödüle layık görüldü.

SANKO Holding açıklamasına göre, ÇEİS 2021 Çimento Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Ödülleri’nde, 47 fabrikanın katılımıyla gerçekleşen değerlendirmenin sonucunda, en iyi performans gösteren ilk 3 fabrika arasında ÇİMKO’nun Narlı ve Bartın’daki fabrikaları yer aldı. ÇİMKO Çimento Adıyaman Fabrikası ise sıralamada ilk 5’te yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çimko Çimento ve Beton AŞ Genel Müdürü Önder Kırca, doğaya ve insana saygılı üretime her zaman önem verdikleri belirterek, "Üretim süreçlerimizde her zaman çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğini sağlamak önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

Çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Kırca, şunları kaydetti:

"Çimento sektöründe 1995 yılından bu yana faaliyet gösteriyoruz ve ÇİMKO ile yıllık 5,3 milyon ton klinker üretimi, 9,4 milyon ton çimento öğütme kapasitesine sahibiz. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetimizi her dönem istikrarlı şekilde sürdürdük. Tüm süreçlerimizde kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile sürdürülebilirlik odaklı hareket ediyoruz. Ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunmak ve her alanda sürdürülebilirliği sağlamak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Fabrikalarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda sergilediği performansın ÇEİS tarafından ödüle değer görülmesi bizleri gururlandırdı. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetleri için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim."

