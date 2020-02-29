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Cimnastik Türkiye Şampiyonası Mersin’de

MERSİN HABERLERİ  | 29.02.2020 14:14 | Son Güncelleme

Cimnastik Türkiye Şampiyonası Mersin’de başladı.

Cimnastik Türkiye Şampiyonası Mersin’de başladı. Yıldız, genç ve büyük kategorilerinde 25 ilden 482 sporcunun, madalya için mücadele ettiği şampiyona dört kategoride gerçekleştiriliyor.
Mersin Olimpik Cimnastik Salonunda gerçekleştirilen ve yarın sona erecek olan şampiyonada, artistik, ritmik, trampolin ve aerobik cimnastik kategorilerinde ter döken sporcular, derece için yarışıyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota alan ve Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında halka aletinde dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak, paralel aletinde dünya ikinciliği elde eden Ahmet Önder, paralel aletinde dünya beşincisi olan Ferhat Arıcan ile kadınlarda Nazlı Savranbaşı da madalya mücadelesi veriyor.
Şampiyonada ilk gün aerobik cimnastik branşında yarışmalar yapılırken, bugün artistik ve ritmik cimnastik yarışları gerçekleştiriliyor. Şampiyonanın sona ereceği yarın ise sporcular trampolin branşında ter dökecek.

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