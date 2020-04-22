Çimsa, 2019 Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraki Çimsa, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Programı'na uyumlu olarak hazırladığı 2019 Entegre Faaliyet Raporu'nda, 2019 yılında ulaşılan hedeflerini, yatırım faaliyetlerini, kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejisini paydaşlarına duyurdu. Çimsa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, iş süreçlerinin merkezine sürdürülebilirlik, dönüşüm ve özen kültürünü koyarak hazırladığı 2019 Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı. Çimsa, raporda, Türkiye ekonomisi ve paydaşları için ürettiği değeri özetlerken, iş planlarını ve geleceğe dair hedeflerini de duyurdu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Çimsa Üst Yöneticisi (CEO) Ülkü Özcan, "Çimsa olarak 2019 yılında kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir büyümeyi, verimliliği ve karlılığı ivmeleyecek önemli atılımları hayata geçirdik. 2019 yılına damgasını vuran önemli gelişmemiz İspanya'nın Valencia kentinde bulunan Bunol Fabrikası'nın satın alma sözleşmesinin imzalanması oldu. 2019 yılının bir diğer değerli kazanımı ise Çimsa Americas'ın yatırım sürecinin tamamlanması ve ticari faaliyete başlaması oldu. Çimsa, bu yatırım ile önemli bir pazar olan Amerika'daki varlığını daha da güçlendirecek bir adım attı." ifadelerini kullandı.

Çimsa'nın UN Global Compact'ın aktif bir katılımcısı ve Türkiye Ağı'nın üyesi olduğunu belirten Özcan, şunları kaydetti: "Benimsemiş olduğumuz sürdürülebilirlik yaklaşımımız, müşterilerimizin yanı sıra üyesi olduğumuz topluma, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve diğer paydaşlarımıza olan taahhüdümüzü yerine getirmemize olanak sağlıyor. Çimsa, sürdürülebilirlik ajandasını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı içselleştirecek şekilde güncelledi. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkeler için geçerli 17 evrensel hedeften oluşan bir eylem çağrısıdır. Küresel ve yerel sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına bir çerçeve oluşturmak amacıyla da 2030'da tamamlanacak bir yol haritası sunuyor. Biz de Çimsa olarak 'toplumsal cinsiyet eşitliği', 'insana yakışır iş ve ekonomik büyüme', 'sanayi, yenilikçilik ve altyapı', 'sürdürülebilir şehirler ve topluluklar', 'sorumlu üretim ve tüketim' ve 'iklim eylemi' olmak üzere 6 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'nı destekliyoruz." - "Türkiye çimento sektörü, dünya sıralamalarında ilk sıralardaki yerini koruyor"