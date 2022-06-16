Çimsa, Kayseri ve Niğde fabrikalarını satma kararı aldı

İSTANBUL (AA) - Çimsa, Kayseri ve Niğde fabrikalarını 110 milyon avro bedelle Fernas Şirketler Grubu'na satma kararı aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Sabancı Holding iştiraki Çimsa'nın, global marka yolculuğunu destekleyecek stratejik adımlar atmaya devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası ve Ankara Çimento Öğütme Tesisi'nin, toplam 110 milyon avroya satışına yönelik anlaşma, 15 Haziran 2022 tarihinde imzalanmıştır. Satılacak varlıkların toplam aktifteki payı yüzde 3, gelirdeki payı ise yüzde 9 seviyesindedir. Devir işlemi Rekabet Kurumu onayı dahil gerekli yasal onayların alınmasının ardından hayata geçirilecektir.

Söz konusu satışın, Çimsa'nın, küresel marka olma odaklı hedeflerini desteklemesi öngörülmektedir."



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz