Çin takı firması temsilcileri, Bayburt'taki doğal kehribar rezervini inceledi

Ruhsat sahibi Heytam Haşlak, firma temsilcileriyle yapılan görüşmeler neticesinde ihracata yönelik anlaşmaya varıldığını söyledi. Firma temsilcilerinin talebi doğrultusunda ilk etapta birkaç numune teslim ettiklerini belirten Haşlak, "Ürünümüzü beğendiler, numuneleri aldılar. Ön anlaşma yaptık, bundan sonra da çalışmaların devamı gelecek." dedi.

Firma yöneticisi Shao Gunag Hui ise kehribarın Budizm inanışında önemli ve kutsal bir yeri olduğunun altını çizdi. Budizm'de kutsal görülen yedi eşyadan en önemlisinin kehribar olduğuna dikkati çeken Shao Gunag Hui, "Çin'deki kehribar piyasayı çok büyük. Dünyada çıkarılan kehribarın yüzde 75'i Çin'e gönderiliyor, orada piyasaya sunuluyor. Çoğunlukla takı amacıyla ya da tapınaklarda kullanılıyor. Beş bin yıllık Çin tarihine baktığımızda kehribarın ilaç sektöründe sakinleştirici olarak kullanıldığını da görüyoruz." diye konuştu.

Bayburt'ta tespit edilen kehribar rezervinden örnek aldıklarını ve Çin'e göndereceklerini anlatan Shao Gunag Hui, "Numuneler kabul edilirse buna yönelik bir anlaşma yapacağız. Daha sonra Türkiye'ye bir ekip göndereceğiz. Kazılacak yerlere bakacağız. Orada uygun gördüğümüz madenin Çin'e ithalatını gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Shao, rezerv büyüklüğüne göre bölgede tesis kurabileceklerini vurgulayarak "Kehribar, Bayburt'ta son 2 yıldır keşfedilmiş. O yüzden üretimi ve işlenmesi çok gelişmemiş. Daha güzel neler yapabiliriz diye bakacağız. Belki Bayburt'ta bir tesis kurup, çıkarılan kehribarı burada işleyerek direkt Çin'e gönderebilir, orada doğrudan piyasaya sürebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.