Çınar, bilgi evinde gençlerle bir araya geldi

Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evinde ders çalışan gençlerle sohbet eden Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, “ Hayatınızın her anında cesaretli ve kararlı olun, kendinizi sürekli geliştirin, dünyadaki yenilikleri takip edip, vatana ve millete faydalı işler yapan bireyler olmaya gayret edin. Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla yanınızdayız” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonda gençlerin talep ve önerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlerin düşünlerinin ve önerilerinin yeni hizmetlere ışık tutacağını söyledi.

“Eğitim yatırımlarına her zaman öncelik tanıyoruz”

Gençleri daha okuma ve kitapla buluşturmakla adına eğitim yatırımlarına büyük önem verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’ta Millet Kıraathanelerinin sayısını 8’e çıkardıklarını, sosyal, kültürel, sportif ve eğitim alanındaki sosyal sorumluluk projeleriyle, eğitim ve kültürel hizmetlerde ki vizyonlarını iyi bir düzeye ulaştırdıklarını aktardı.