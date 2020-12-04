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Çınar Kadın Kooperatifi’nden engelliler gününde anlamlı hareket

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.12.2020 15:05 | Son Güncelleme

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Belsa Plaza önünde açılan stantlarda İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifi’nin el emeği ürünlerinden elde edilen gelir engelli derneklerine bağışlanacak.İzmit Belediyesi tarafından, Belsa Plaza önünde engelli dernekleri işbirliğiyle düzenlenen çeşitli etkinlikler ve açılan stantlarla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık oluşturuldu.

Çınar Kadın Kooperatifi’nden engelliler gününde anlamlı hareket

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Belsa Plaza önünde açılan stantlarda İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifi’nin el emeği ürünlerinden elde edilen gelir engelli derneklerine bağışlanacak.
İzmit Belediyesi tarafından, Belsa Plaza önünde engelli dernekleri işbirliğiyle düzenlenen çeşitli etkinlikler ve açılan stantlarla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde farkındalık oluşturuldu. İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifi’nde el emeğiyle üretilen ürünler de stantlarda yer alırken, ürünlerden elde edilen gelir engelli derneklerine bağışlanacak.
Salgın hastalık döneminde tüm kentteki maske ihtiyacını karşılamak için yüzbinlerce maske üreten Çınar Kadın Kooperatifi, bağışladığı el emeği ürünlerle Dünya Engelliler Günü’nde de farkındalık oluşturdu. Farkındalık etkinliğinde ayrıca, Marmara Depremzede ve Bedensel Engelliler Derneği, Kocaeli Özel Gereksinimli Bireyler Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı ile Altı Nokta Körler Derneği Kocaeli Şubesi adına açılan stantlardan elde edilen gelirlerle de engelli vatandaşlara destek sağlanacak.

Çınar Kadın Kooperatifi’nden engelliler gününde anlamlı hareket

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Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:30
Sabah
08:01
Öğle
12:55
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:05

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Şifa Eczanesi
Kandira
Ege Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Karamursel
Ersin Eczanesi
Basiskele
Esin Eczanesi
Izmit
Menderes Eczanesi
Cayirova
Yaşam Eczanesi
Korfez
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