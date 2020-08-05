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Çınar Kaymakamı Büyüknalçacı vatandaşlarla bir araya geldi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.08.2020 12:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, göreve başlamasının ardından vatandaşlarla bir araya geldi.Son mülki idareler kararnamesiyle Diyarbakır’ın merkeze en yakın ilçesi olan Çınar’a atanan Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, görevine yoğun bir tempoyla başladı.

Çınar Kaymakamı Büyüknalçacı vatandaşlarla bir araya geldi

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, göreve başlamasının ardından vatandaşlarla bir araya geldi.
Son mülki idareler kararnamesiyle Diyarbakır’ın merkeze en yakın ilçesi olan Çınar’a atanan Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, görevine yoğun bir tempoyla başladı. Ayağının tozuyla geldiği ilçede vatandaşları ziyaret eden ve esnaflarla bir araya gelen Kaymakam Büyüknalçacı, şehit yakınları, gaziler, hasta ve yaşlı vatandaşları da ziyaret etti. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Büyüknalçacı, ilgili kurumlara sorunların çözülmesi talimatını verdi. İlçe merkezinde esnafı da ziyaret eden Kaymakam Büyüknalçacı, ilçenin gelişmesi ve kalkınması için el birliği ile çalışacaklarını ve kaymakamlığın vatandaşın her konuda yanında olacağını ifade etti. Kaymakam Büyüknalçacı, ilçenin sorunlarını halk ile istişareleri güçlü ve kalıcı hale getirerek çözmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çınar Kaymakamı Büyüknalçacı vatandaşlarla bir araya geldi

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