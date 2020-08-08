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Çınar marketler önünde çalışmalar başladı

BİLECİK HABERLERİ  | 08.08.2020 12:17 | Son Güncelleme

Hemen her yağışta su baskınlarının olduğu ve Çınar marketler olarak bilinen alanda yağmur suyu altyapı çalışmaları başladı.Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezi başta olmak üzere Bahçelievler ve Hürriyet Mahallesi’nde devam eden yağmur suyu altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çınar marketler önünde çalışmalar başladı

Hemen her yağışta su baskınlarının olduğu ve Çınar marketler olarak bilinen alanda yağmur suyu altyapı çalışmaları başladı.
Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezi başta olmak üzere Bahçelievler ve Hürriyet Mahallesi’nde devam eden yağmur suyu altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda oluşan her yağışta su baskınlarının yaşandığı, esnaf ve vatandaşların mağdur olduğu çınar marketler bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar ile sel baskınlarının önlenmesi amaçlanıyor. İstiklal Mahallesi Kent Sitesi parkı ile Dedeoğlu Caddesi arasındaki bölüm yanı sıra Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar ve Kültür Kongre Merkezi önünde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kültür ve Kongre Merkezi önünde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 72 metre uzunluğundaki mesafe, kazılan tünel vasıtasıyla yapılacak. Yarısı tamamlanan çalışmalar sorunsuz bir şekilde devam ediyor.Su alış yerlerinin artırıldığı çalışmaların tamamlanması ve ara arter bağlantılarının bağlanması ile birlikte başta çınar marketler bölgesi, Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önü ve birçok noktada meydana gelen su baskınları tamamen çözüme kavuşacak.

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Pazaryeri
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Sogut
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