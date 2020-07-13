YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Çınar, mezra yolunda inceleme yaptı

Çınar, mezra yolunda inceleme yaptı

MALATYA HABERLERİ  | 13.07.2020 14:07 | Son Güncelleme

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte, Yalınkaya Mahallesini ziyaret ederek, Gevrik Mezrasında devam eden sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin en uzak yerleşim yerlerinden olan Yalınkaya mahallemizin ulaşım ağını nitelikli yatırımlarla modern hale getirip, merkezle olan bağlantısını daha akıcı hale getirmekteyiz.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte, Yalınkaya Mahallesini ziyaret ederek, Gevrik Mezrasında devam eden sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin en uzak yerleşim yerlerinden olan Yalınkaya mahallemizin ulaşım ağını nitelikli yatırımlarla modern hale getirip, merkezle olan bağlantısını daha akıcı hale getirmekteyiz. Yeni yatırımlarımızla Yalınkaya daha fazla tercih edilip, gelişip büyüyecek” dedi.

“Yollarımızın standardını yükselttik”
Yeşilyurt’un en uzak yerleşim yerlerinden bir tanesi olan Yalınkaya mahallesinde tespit ettikleri eksiklikleri planlı ve doğru yatırımlarla gidermeye devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yalınkaya Mahallemizde daha önce yaptığımız ön incelemelerimizden çıkardığımız sonuçlar itibariyle bölgemizin alt ve üst yapı çalışmaları başta olmak üzere yeni yol açma, genişletme ve sathi kaplama çalışmalarını belirlediğimiz çalışma takvimi doğrultusunda tek tek hayata geçiriyoruz. Mahallemizin Gevrik mezrasında ki yollarımızı sathi kaplama metoduyla daha akıcı ve düzgün hale getirmek adına alt yapı malzeme serimi ve yol düzeltme çalışmalarını ekiplerimiz büyük bir titizlikle devam ediyorlar. Burada bulunan 5 km’lik yolumuzun ilk etapta 3 km’sini tamamlayarak hizmete açtık. Geri kalan yolumuzu da kısa sürede tamamlayarak hemşerilerimizin rahat ve güzel bir şekilde yolculuk etmelerini sağlayacağız” şeklinde konuştu.
“Yeni yatırımlarımızla Yalkınkaya daha fazla tercih edilecek”
Deprem ve pandemi süreciyle birlikte kırsal alanlara olan ilginin arttığına dikkat çeken Başkan Çınar, “ Korona virüs salgını başta olmak üzere kentimizde artçı depremlerin artmasıyla birlikte vatandaşlarımızın önemli bir bölümü kırsal bölgelere yönelmeye, bağ ve bahçelerinde yaşamayı daha fazla tercih etmeye başladılar. Hemşerilerimiz gerek buralarda ki bağ ve bahçelerine daha fazla gelip gitmeye ya da müstekil evler yaptırarak bu bölgelerde yaşamayı tercih ediyorlar. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bizler bütün yaşam alanlarımızın aynı seviyede gelişmesine ve büyümesine ayrı bir hassasiyet göstererek kırsal alanlarımıza yönelik oluşan bu tercihlerin artmasıyla çalışmalarımızı artırdık. İlçemizi planlı ve sağlık yatırımlarla geleceğe hazırlamak adına kırsal bölgelerimizin alt ve üst yapı yatırımları başta olmak üzere ulaşım ağının düzenlenmesinde yeni sosyal yaşam alanlarına kadar her boyutta daha fazla tercih edilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yalınkaya Mahallemizde kentimizin en uzak yerleşim yeri olmasıyla birlikte hem iklimsel olarak hem de verimli topraklarıyla çok değerli ve kıymetli alanlarımızdan bir tanesidir. Son bir yıl içerisinde 20’ye yakın yeni konutun yapılmış olması bu bölgelerimizin değerini göstermektedir. Yeşilyurt’un hangi noktasında olursa olsun vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetleri yerine getirmek adına 7/24 çalışıyoruz. Personellerimiz dağ tepe demeden büyük bir özveriyle çalışarak yollarımızın standardını yükselten başarılı hizmetlerin altına imza atıyorlar. Sorunları yerinde tespit ediyoruz, kalıcı ve çözüm odaklı yatırımlarımızla eksiklikleri giderip geleceğe güzel eserler bırakıyoruz. Özellikle kış aylarının uzun sürdüğü Yalınkaya Mahallemize gidiş ve gelişlerin daha rahat ve kolay olabilmesi için ekiplerimiz dört koldan çalışıyorlar, aydınlatmalarla ilgili bir sorun vardı onunla ilgili süreci de muhtarımız yakından takip ediyor bizlerde elimizden gelen desteği veriyoruz. Yeni, geniş ve rahat yollarıyla Yalınkaya mahallemizin ulaşım sorunu kökten çözerek, buraya olan ilginin artmasını sağlayacağız. Mahalle ziyaretimiz sırasında bizlerden dua ve tebessümlerini eksik etmeyen mahalle sakinlerimiz başta olmak üzere çalışmalarda desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarımıza teşekkür ederken, mesai arkadaşlarımıza ise başarılar diliyorum” diye konuştu.
Yalınkaya Mahallesi Muhtarı Sabri Gökbalık ise, mahalledeki yolların düzgün ve akıcı olabilmesi adına devam eden yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kıyı sarımsakları Körfez’e renk kattı

Kıyı sarımsakları Körfez’e renk kattı

Malatya Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:21
Sabah
05:07
Öğle
12:38
İkindi
16:31
Akşam
19:58
Yatsı
21:36

Malatya Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Akgün Eczanesi
Merkez
Badem Eczanesi
Merkez
Çare Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Şehit babasının evi jandarmanın desteğiyle onarılıyor

Şehit babasının evi jandarmanın desteğiyle onarılıyor

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.