Çınar, yeni belediye hizmet binası alanda incelemelerde bulundu

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Çağın gerekliliklerine uygun bir bakış açısıyla projesini tamamladığımız, modern ve nezih alanlarıyla dikkat çekici bir görüntüye sahip olacak yeni Belediye Hizmet Binamız, yeni yatırımlarla değişim trendinde olan Yeşilyurt’umuzun gelişim sürecine büyük katkılar sağlayacaktır” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatlerinden olan ‘Belediye Hizmet Binası ve Kompleksi’ projesini Yeşilyurt’lularla buluşturmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Eski SSK hastanesinin yıkımı sürüyor

Yeşilyurt’u geleceğe taşıyacak projeler arasında önemli bir konumda bulunan yeni Belediye Hizmet Binasının ulaşım açısından rahat ve kolay bir yerde olmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yıkım işleri devam eden Eski SSK Hastane Binasının yer aldığı alanda incelemelerde bulundu.

“İşlevsel yapısı ve modern görüntüsü ile ilçeye farklı bir değer katacak”

320 bine ulaşan nüfusuyla 23 kentten daha kalabalık olan Yeşilyurt’un farklı noktalarında bulunan hizmet binalarını tek çatı altında toplayacaklarını söyleyen Başkan Çınar, yeni Belediye Hizmet Binasının geleneksel desenlerle modern çizgileri bir arada buluşturan iç ve dış mimarisiyle, son teknolojiyle donatılmış fonksiyonel alanlarıyla, kaliteli ve hızlı hizmetlerin verileceği mekânlarıyla, çok amaçlı salonlarıyla, otoparkı, çevre düzenlemesi ve sosyal donatıyla dikkat çekici bir görüntüye sahip olacağını söyledi.