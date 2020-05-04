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Çınar Yeşilyurt TV’de programa katıldı

MALATYA HABERLERİ  | 04.05.2020 14:43 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi resmi internet sitesi ve sosyal paylaşım sitelerinden yayın hayatına başlayan Yeşilyurt TV’de yayınlanan ‘Şans Küpü’ Bilgi Yarışmasına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirip, yarışmacılara sorular yöneltti.Yeşilyurt TV’nin programlarından ‘Şans Küpü’ Bilgi Yarışmasına katılarak izleyicilerin heyecanına ortak olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra ‘Evde Kal’ çağrılarına uyarak vakitlerini evde geçiren vatandaşların gündelik hayatlarına Yeşilyurt TV aracılığıyla renklilik getirmeye çalıştıklarını söyledi.Yeşilyurt TV’nin yayına girdiği andan itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Çınar, ‘Şans Küpü’ Bilgi Yarışmasının içerik açısından insanları hem bilgilendirdiğini hem de neşeli anların yaşanmasına neden olduğunu ifade etti.Yeşilyurt’un her alanda mutlu, huzurlu ve refah içerisinde olması adına çalıştıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Değerli izleyicilerimizle buluşmak ve sohbet etmek için stüdyoya geldim.

Çınar Yeşilyurt TV’de programa katıldı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi resmi internet sitesi ve sosyal paylaşım sitelerinden yayın hayatına başlayan Yeşilyurt TV’de yayınlanan ‘Şans Küpü’ Bilgi Yarışmasına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirip, yarışmacılara sorular yöneltti.
Yeşilyurt TV’nin programlarından ‘Şans Küpü’ Bilgi Yarışmasına katılarak izleyicilerin heyecanına ortak olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra ‘Evde Kal’ çağrılarına uyarak vakitlerini evde geçiren vatandaşların gündelik hayatlarına Yeşilyurt TV aracılığıyla renklilik getirmeye çalıştıklarını söyledi.
Yeşilyurt TV’nin yayına girdiği andan itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Çınar, ‘Şans Küpü’ Bilgi Yarışmasının içerik açısından insanları hem bilgilendirdiğini hem de neşeli anların yaşanmasına neden olduğunu ifade etti.
Yeşilyurt’un her alanda mutlu, huzurlu ve refah içerisinde olması adına çalıştıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Değerli izleyicilerimizle buluşmak ve sohbet etmek için stüdyoya geldim. Keyifli ve neşe dolu bir yarışmada olmak, izleyicilerimizle bu vesileyle görüşmek beni ziyadesiyle memnun etti. Tüm hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Aylarını tebrik ediyorum ve kutluyorum. Korona virüs salgını nedeniyle çok zor ve sıkıntılı günlerden geçerken bizlerde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde bulunan değerli hemşehrilerimize bu dönemde sosyal paylaşım sitelerimiz ve Yeşilyurt TV üzerinden yaptığımız kaliteli yayınlarla onları keyiflendirmeye ve neşelendirmeye çalışıyoruz. Sadece kentimizde değil dünyada ve ülkemizin farklı noktalarında yaşayan tüm vatandaşlarımıza ulaşan güzel yayınların altına imza atan, emek sarf eden herkesi bir kez daha kutluyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak sloganımız ‘Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt’tur’. İlçemizi her alanda mutlu ve huzurlu kılmak adına farkındalık oluşturan ve örnek hizmetlerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz” diye konuştu.
Çınar daha sonra yarışmaya katılan izleyicilerle sohbet ettikten sonra hazırlanan soruları yöneltip, doğru cevap verenlere çeşitli hediyeler gönderdi.

Çınar Yeşilyurt TV’de programa katıldı

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