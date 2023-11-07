Çınarcık’ta heyelanlı bölge bin 200 fore kazıkla sağlamlaştırılacak

İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen Poyraz Caddesi Heyelan Önleme Projesi’nde çalışmalar başladı. 2018 yılından beri bölgede yaşanan sıkıntı için yaklaşık bin 200 kazık çakılacak. Bunun için de 50 bin metreküp beton ve 4 bin 700 ton demir kullanılacak.

Bölgedeki çalışmaları inceleyen AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, bakanlıkların projeyi hayata geçirmede önemli bir görev üstlendiğini anlattı. Projenin daha önce hayata geçeceğini fakat Kahramanmaraş merkezli depremlerin projenin başlamasını ertelediğini anlatan Büyükgümüş, "Burada hem can hem mal güvenliğini hem altyapı güvenliğini tesisi edeceğimiz bir çalışma olacak. Proje hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer de incelemede katılımcılara çalışmayla ilgili bilgi verdi. İnceleme gezisine AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol da katıldı.

