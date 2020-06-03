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Çınar’da çocukların uçurtma keyfi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 03.06.2020 18:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde çocuklar, bugün 14.00-20.00 saatleri arasında kaldırılan sokağa çıkma kısıtlamasında zamanlarının büyük bir bölümünü uçurtma uçurarak geçirdi.Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-18 yaş arasındaki vatandaşların, bugün saat 14.00 ila 20.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verildi.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde çocuklar, bugün 14.00-20.00 saatleri arasında kaldırılan sokağa çıkma kısıtlamasında zamanlarının büyük bir bölümünü uçurtma uçurarak geçirdi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-18 yaş arasındaki vatandaşların, bugün saat 14.00 ila 20.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Çınar’da sokağa çıkan çocuklar zamanlarının büyük bir bölümünü, Seda Denktaş’ın hazırladığı uçurtmaları uçurarak geçirdi. Çocukların Seda ablası, "Ülke olarak zor günler geçirmekteyiz, geleceğimiz olan çocukları bir nebze olsa sevindirmek, eğlendirmek, onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Bugünü yanımda geçirmek isteyen çocuklarımıza bende sürpriz olarak uçurtma ve balon hazırladım. Beraber zaman geçirdik" dedi.

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