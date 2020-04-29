Çınar’da düzenlenen şiir yarışmasında 6’ncı sınıf öğrencisi birinci oldu

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir yarışmasında 6’ncı sınıf öğrencisi Tuana Feyza Ekinci ortaokul kategorisinde birinci oldu.

Korona virüs salgını nedeni ile sokağa çıkmaları kısıtlanan öğrenciler için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında şiir yarışması düzenlendi. Şiirlerini yazan ve daha sonra video şeklinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderen öğrencilerden Tuana Feyza Ekinci, ortaokul kategorisinde birinci oldu. Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz İde, Ekinci’yi tebrik etti.

Ekinci’ye ödülü önümüzdeki günlerde verilecek.

