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Çınar’dan 3 aylar mesajı

13.02.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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Çınar’dan 3 aylar mesajı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 3 aylar nedeniyle yayımladığı mesajında, "Allah’ın rahmet, mağfiret ve bereketinin yoğun olduğu, kalplerimizin ve gönüllerimizin doyum mevsimi olan mübarek üç aylara girmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.Üç Aylar ve Regaip Kandili münasebetiyle kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, feyizli ve bereketli bir maneviyat mevsimi olan üç aylara girmenin sevinci içerisinde olduklarını ifade etti.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 3 aylar nedeniyle yayımladığı mesajında, "Allah’ın rahmet, mağfiret ve bereketinin yoğun olduğu, kalplerimizin ve gönüllerimizin doyum mevsimi olan mübarek üç aylara girmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Üç Aylar ve Regaip Kandili münasebetiyle kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, feyizli ve bereketli bir maneviyat mevsimi olan üç aylara girmenin sevinci içerisinde olduklarını ifade etti. Kutlama mesajında, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının getirdiği manevi ikliminin hayırlara vesile olmasını temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İslam Âleminde üç aylar olarak bilinen rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarına ulaşmanın bir kez daha mutluluğunu yaşıyor, Yüce Allah’a bizleri bu mübarek aylara ulaştırdığı için şükürlerimizi şükrediyoruz. Regaip Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir. Mübarek üç aylar ve içerisinde barındırdığı kandiller, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını artıran, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği özel ve güzel günlerdir. Manevi coşkunun oldukça yoğun yaşandığı bir mevsim olan üç aylarda, bizler de içimizdeki barış ve kardeşlik duygularını daha da ön plana çıkarmalı, Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla ibadet etmeli, şükretmeli ve hayatımız boyunca bu bilinçle yaşamalıyız. Rahmet, bereket ve mağfiret ayları olarak nitelendirilen üç ayların ilk kandil gecesini kardeşlik, barış, hoşgörü duyguları içinde muhabbetle idrak etmeliyiz. Mübarek Üç Ayların insanlığın kurtuluşuna sebep olmasını Yüce Mevlâ’dan diliyor, hemşerilerimize ve tüm İslam Âlemi’ne hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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