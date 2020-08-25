YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Çınar’dan Malazgirt Zaferi mesajı

Çınar’dan Malazgirt Zaferi mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 25.08.2020 16:29 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Adalet, özgürlük, barış ve kardeşliğin Anadolu’ya yerleşmesini sağlayan Malazgirt Zaferinin ardından bu topraklar üzerinde bütün dünyanın hayranlıkla andığı bir hoşgörü ve kardeşlik medeniyeti kurulmuştur.

Çınar’dan Malazgirt Zaferi mesajı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Adalet, özgürlük, barış ve kardeşliğin Anadolu’ya yerleşmesini sağlayan Malazgirt Zaferinin ardından bu topraklar üzerinde bütün dünyanın hayranlıkla andığı bir hoşgörü ve kardeşlik medeniyeti kurulmuştur. Sultan Alparslan’ın adaleti, merhameti ve hoşgörüsü bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık kardeşliğimizin temelini oluşturmuştur” dedi.
Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Sultan Alparslan’ın önderliğinde ki Türk Ordusu’nun, sayıca kendinden kat kat üstün olan Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferinin 949. yılını hep birlikte kutlamanın onur ve heyecanını yaşıyoruz. Malazgirt zaferi Türklerin Anadolu’ya açılan zaferinin şanlı mührüdür. Malazgirt Zaferi’yle birlikte Anadolu’da yeni bir anlayış hakim olmuş, asırlar boyunca devam edecek olan barış, kardeşlik ve hoşgörü medeniyetinin temelleri atılmıştır. Bugün bizleri güçlü kılan, önümüze çıkan her zorlukla mücadele azmimizi artıran, farklılıklarımıza rağmen bir bütün olmamızı sağlayan kararlılık, 1071’de sergilenen ve o güne hakim olan şuurun bugüne yansımasıdır. Ecdadımızın dünyanın en güçlü devletine karşı göstermiş olduğu büyük bir kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferi, milletimizin bu toprakları vatan kıldığı zaferin adıdır. Ecdadımızın büyük bedeller ödeyerek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Malazgirt ile birlikte atılan o sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Bu vesileyle tarihin en büyük zaferlerinden biri olan Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde Sultan Alparslan başta olmak üzere bu kutsal toprakları bizlere canlarını hiçe sayarak vatan yapan tüm ecdadımızı saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:15
Sabah
05:43
Öğle
12:34
İkindi
16:16
Akşam
19:15
Yatsı
20:36

Malatya Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Adafı Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Rehber Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı
Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor
Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.