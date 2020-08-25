Çınar’dan Malazgirt Zaferi mesajı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Adalet, özgürlük, barış ve kardeşliğin Anadolu’ya yerleşmesini sağlayan Malazgirt Zaferinin ardından bu topraklar üzerinde bütün dünyanın hayranlıkla andığı bir hoşgörü ve kardeşlik medeniyeti kurulmuştur. Sultan Alparslan’ın adaleti, merhameti ve hoşgörüsü bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık kardeşliğimizin temelini oluşturmuştur” dedi.

Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Sultan Alparslan’ın önderliğinde ki Türk Ordusu’nun, sayıca kendinden kat kat üstün olan Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferinin 949. yılını hep birlikte kutlamanın onur ve heyecanını yaşıyoruz. Malazgirt zaferi Türklerin Anadolu’ya açılan zaferinin şanlı mührüdür. Malazgirt Zaferi’yle birlikte Anadolu’da yeni bir anlayış hakim olmuş, asırlar boyunca devam edecek olan barış, kardeşlik ve hoşgörü medeniyetinin temelleri atılmıştır. Bugün bizleri güçlü kılan, önümüze çıkan her zorlukla mücadele azmimizi artıran, farklılıklarımıza rağmen bir bütün olmamızı sağlayan kararlılık, 1071’de sergilenen ve o güne hakim olan şuurun bugüne yansımasıdır. Ecdadımızın dünyanın en güçlü devletine karşı göstermiş olduğu büyük bir kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferi, milletimizin bu toprakları vatan kıldığı zaferin adıdır. Ecdadımızın büyük bedeller ödeyerek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Malazgirt ile birlikte atılan o sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Bu vesileyle tarihin en büyük zaferlerinden biri olan Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde Sultan Alparslan başta olmak üzere bu kutsal toprakları bizlere canlarını hiçe sayarak vatan yapan tüm ecdadımızı saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

