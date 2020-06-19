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Çınarlı’ya Engelsiz Park

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.06.2020 12:11 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, engelli çocukların yaşıtları ile bir arada eğlenceli vakit geçirip oyun oynayabilecekleri Engelsiz Park Projesi’ni Çınarlı Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde hayata geçiriyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, engelli çocukların yaşıtları ile bir arada eğlenceli vakit geçirip oyun oynayabilecekleri Engelsiz Park Projesi’ni Çınarlı Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde hayata geçiriyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekira Alışveriş Merkezi arkasında bulunan alanda yapılacak olan Engelsiz Park çalışmalarını yerinde inceledi.
Düşmelerde yaralanma ve sakatlanma riskini sıfıra indirmek için kauçukla kaplanmış zemine sahip olacak Engelsiz Park, engelli çocuklara uygun oyun gruplarının da bulunacağı çocuk oyun alanı, yine engelli vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek çay bahçesi ve dinlenme alanlarını da içerecek. Mahalle sakinleri için de rahat bir nefes alma imkânı sunacak olan proje, kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak.

“Burada çocuklar aralarında fark olmadığını anlayacaklar”
Süleymanpaşa’nın engelli vatandaşların ihtiyaçlarına öncelik veren engelli dostu bir kent haline gelmesi için ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Yüksel, engelli çocukların kendi akranları ile aynı imkânlara sahip olmalarının önemine değinerek, şehrin birçok noktasında engelsiz parklar inşa edeceklerini belirtti. Yüksel, “Engelsiz Park çalışmalarımıza Çınarlı Mahallemizden başladık. Çalışmamız tamamlandığında engelli-engelsiz tüm çocuklarımız burada bir arada oyun oynayabilecek, birbirleriyle daha çok iletişim kuracak ve aralarında hiçbir fark olmadığını daha iyi anlayacaklar. Sadece çocuklarımız değil, dinlenme alanlarından çay bahçesine kadar tüm engelleri ortadan kaldıracağımız ve tüm ihtiyaçlara yönelik olarak düzenleyeceğimiz Engelsiz Parkımız şimdiden şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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