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Cinayet gibi kazada ölenlerin isimleri belli oldu

27.04.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta kontrolden çıkarak kanala düşüp, çarpmanın etkisiyle tekrar yola fırlayan araçta hayatını kaybeden 3 gencin isimleri belli oldu.

Cinayet gibi kazada ölenlerin isimleri belli oldu

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolunda seyir eden Şafak Durmuş (21) idaresindeki 67 ACL 548 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü. Otomobil çarpmanın etkisiyle tekrar yola fırladı.

Kazada ölen 3 kişinin isimleri belli oldu. Sürücü Şafak Durmuş, yolcular Duygu Karataş (18) ile Buket Kocaman (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Buket K. (18) ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Görgü tanıklarının iddiasına göre aracın kazadan önce aşırı hızlı seyrettiği ve emniyet kemerlerinin takılı olmaması sebebiyle yolcuların araçtan fırladığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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