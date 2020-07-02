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Cinayet şüphelileri tutuklanarak cezaevine gönderildi

UŞAK HABERLERİ  | 02.07.2020 17:52 | Son Güncelleme

Uşak’ta, gittiği çorbacıda çıkan kavga sonrasında işletme sahibini vuran şüpheli ve yanındaki 6 arkadaşı adliyeye sevke dildi.

Uşak’ta, gittiği çorbacıda çıkan kavga sonrasında işletme sahibini vuran şüpheli ve yanındaki 6 arkadaşı adliyeye sevke dildi. Adliyedeki işlemlerin ardından iki şüpheli tutuklanırken, beş kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uşak’ın Dikilitaş Mahallesi Şeref Caddesi üzerinde sabahın erken saatlerinde bir çorbacıda sigara içme tartışmasından dolayı çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan işletme sahibi Ahmet Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden hızla kaçan şüpheliler ise, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ü.Y., İ.K., G.Y., S.Ç., T.Ç., H.Z., ve K.K. emniyete götürülerek ifadeleri alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden G.Y., S.Ç., T.Ç., H.Z., ve K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Ü.Y. ve İ.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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